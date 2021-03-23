Суд заключил главу «Биотэка» под стражу на два месяца. Видео

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил главу фармацевтической компании «Биотэк» Бориса Шпигеля под стражу до 20 мая. Бизнесмен подозревается в даче взяток пензенскому губернатору Ивану Белозерцеву.

Аналогичную меру пресечения суд накануне избрал в отношении остальных фигурантов дела Белозерцева, включая супругу главы «Биотэка» Евгению Шпигель. Самого бизнесмена в понедельник пришлось выносить из здания суда на носилках — ему стало плохо, рассмотрение ходатайства об аресте перенесли на вторник.

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали в воскресенье. Он обвиняется в получении взяток на общую сумму 31 миллион рублей. Нарушения выявили после того, как следователи взялись проверять всю деятельность Белозерцева с 2015 года, когда он занял губернаторский пост. Счетная палата обнаружила злоупотребления почти на три миллиарда рублей. Однако Белозерцев отрицает свою вину. Вместе с ним был задержан и Шпигель, который дарил Белозерцеву щедрые «подарки» в виде автомобиля Mercedes и дорогих часов.