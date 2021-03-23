Пензенский губернатор и король фармы оказались в одном деле. Но брать взятку опаснее, чем давать

По делу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали еще несколько человек. Им предъявили обвинения по статьям о даче и получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Некоторые задержанные уже бывали в разработке у правоохранителей.

Суд арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении многомиллионной взятки. После этого его удалили из списка членов президиума пензенского отделения «Единой России», в котором он состоял.

По версии следствия, Белозерцев получил взятку в виде дорогих часов, автомобиля и 20 миллионов рублей наличными. По данным сайта kр.ru, в квартире губернатора нашли также оружие и 400 миллионов рублей. Следственный комитет полагает, что Белозерцев получил от бизнесменов в общей сложности более 31 миллиона рублей.

Обвинение предъявили еще нескольким фигурантам: главе группы фармацевтической компании «Биотэк» Борису Шпигелю, его супруге Евгении, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, Геннадию Маркову и Федору Федотову.

Их считают причастными к даче и получению взятки, а также к посредничеству во взяточничестве.

Коррупционная добыча

Белозерцев, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, получил в качестве взятки наручные часы Breguet за 5,75 миллиона рублей и минивэн Mercedes-Benz V250D (стоимость начинается от 9,2 миллиона рублей). Остальные 20 миллионов Белозерцеву передали наличными.

Деньги Белозерцев, предположительно, получал от Шпигеля, его супруги и Колоскова. «Биотэк» взамен приобретала преимущества при заключении государственных контрактов и проведении закупок для учреждения здравоохранения региона за счет бюджетных средств. Следователи считают, что взяткодатели действовали через посредников — Геннадия Маркова, водителя представительства Пензенской области при правительстве, и заместителя директора этого представительства Федора Федотова.

На Белозерцева вышли, когда следователи решили проверить всю его деятельность с 2015 года. Тогда он вступил в должность главы региона. В итоге Счетная палата обнаружила в учреждениях Пензенской области злоупотребления почти на три миллиарда рублей. И самые серьезные из них касались реализации федеральных целевых программ. Например, фонд капитального ремонта уличили в лишних тратах на 69 миллионов рублей, а департамент ЖКХ — в завышении расходов на 25 миллионов.

Сам же Белозерцев свою вину отрицает.

Борис Шпигель

Ключевым фигурантом в рамках расследования считают бизнесмена Бориса Шпигеля. По мнению следствия, он и дал Белозерцеву около 30 миллионов рублей. Когда Шпигель находился на заседании по выбору меры пресечения, его госпитализировали на носилках из здания Басманного суда. Шпигель дышит с помощью специального аппарата, который у него с собой в изоляторе. Он также не признал себя виновным.

В недавнем прошлом Шпигель приходился тестем певцу Николаю Баскову. Он же был первым продюсером народного артиста России. Его дочь Светлана была замужем за Басковым с 2001 по 2008 год.

Источник в правоохранительных органах сообщил сайту Lenta.ru, что главной целью следователей был не сам губернатор Пензенской области, а именно Борис Шпигель — один из крупных игроков на фармацевтическом рынке. А губернатор в этой истории, по сути, «лицо вторичное».

Причем это уже не первая история финансовых махинаций, с которой связывают Шпигеля. Он с 2003 по 2013 год был сенатором от Пензенской области. В первый раз следователи предполагали, что чиновники федерального Фонда обязательного медицинского страхования получали взятки за завышение стоимости лекарств и медицинской техники. Взяткодателями тогда называли Бориса и Евгению Шпигель.

Второй скандал произошел в 2017 году, когда Шпигеля связывали с закупками лекарств по национальным проектам для Ярославской области (известное в то время дело «Р-Фарм»). Менеджера «Р-Фарм» Александра Гитера обвинили в создании банды, которая совершала махинации на рынке электронных торгов при закупке лекарств. По данным источника Lenta.ru, в показаниях к этому делу свидетели говорили о направляющей роли Шпигеля. Но бизнесмен это отрицал.

Евгения Шпигель

Жена Шпигеля Евгения тоже не простая домохозяйка. Она владеет обширной сетью компаний, в том числе «Биотэк», которая за все годы работы получила более 13 тысячи госконтрактов на общую сумму 95 миллиардов рублей. Причем Евгения владеет 77% этой компании, сообщил Regnum.

Кроме того, «Биотэк» подконтрольны другие компании: «Атлантик капитал», «Биодез» (у Евгении Шпигель 90% личной доли), «Аура» и «Руфарм» (с марта 2021 года числится в стадии ликвидации).

Также супруге Шпигеля принадлежит 100% доли в «Интермедфарм», 76% — в ликвидируемой «ФармаКиров» (компания получила почти три тысячи государственных контрактов на общую сумму более 133 миллионов рублей).

Наказание за взятку

Адвокат Игорь Бушманов объяснил «360», что статьи Уголовного кодекса о даче и получении взятки по наказанию одинаковые, однако суд менее благосклонен всегда к тем, кто получает взятку. Фигурант дела, которого успешно подкупили, может получить до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до 70-кратной суммы взятки.

«На практике более жесткие наказания назначаются в отношении тех, кто берет. В отношении тех, кто дает, у меня в практике много случаев, когда уголовное преследование прекращается в связи с так называемым раскаянием, когда лицо заявление сделало о том, что давало взятку, и в процессе следствия давало необходимые показания. Это является основанием для освобождения от уголовной ответственности по взятке», — сказал Игорь Бушманов.

Если же дело доходит до суда, то в отношении взяткодателей применяют нижний предел наказания. Например, вместо семи лет пять. Это, конечно, зависит от смягчающих обстоятельств.