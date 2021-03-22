Фигуранта дела о взятках пензенскому губернатору вынесли из суда на носилках

Главе группы компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, проходящему по делу о взятках губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, стало плохо в здании Басманного суда. Бизнесмена вынесли из зала на носилках, сообщила газета «Известия».

Шпигеля увезли из суда на реанимобиле. Сначала у него упало давление, пришлось ставить капельницу. Давление после этого стабилизировалось, но бизнесмен, предположительно, также страдает сердечной недостаточностью.

Срок задержания Шпигеля продлили до 23 марта. Решение по ходатайству следователя перенесли на 15:00, в том числе для получения сведений о состоянии здоровья и возможности участия Шпигеля в судебном заседании, сообщили в пресс-службе суда.

Белозерцева задержали в воскресенье вечером. Губернатора Пензенской области заподозрили в получении от главы «Биотэка» взяток в виде машины Меrсеdеs, дорогих часов и денег на общую сумму 31 миллион рублей. По версии следствия, из-за растрат Белозерцева за время его пребывания на посту губернатора Пензенская область могла лишиться порядка трех миллиардов рублей. Шпигель также был задержан.