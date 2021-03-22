Губернатора Пензенской области арестовали на два месяца

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и его сообщников арестовали в Москве до 20 мая этого года. На время предварительного расследования по делу о крупной взятке они проведут в СИЗО.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в Басманном суде.

Помимо Белозерцева, под стражу взяли главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, его жену, директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова, замруководителя представительства региона в правительстве РФ Федора Федотова и водителя Геннадия Маркова.

В воскресенье, 21 марта, в Пензенской области задержали губернатора Ивана Белозерцева. По предварительным данным, он в 2020 году получил от бизнесменов Шпигеля и Колоскова крупную взятку в виде автомобиля Mercedes, дорогих часов и денег в размере более 30 миллионов рублей.

Жену Шпигеля задержали, потому что она также связана с компаниями «Биотэк» и «Фармация». Пятым фигурантом стал водитель губернатора Марков, который, по данным источника РЕН ТВ, использовал переданный Белозерцеву Mercedes.