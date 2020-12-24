Разлив топлива в Норильске назвали самым масштабным в истории

В конце мая произошел разлив дизельного топлива в Норильске. Это ЧП стало самым масштабным за всю историю человечества, заявил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.

«В истории человечества такого количества топлива жидкого дизельного никогда не вытекало. Мы его ловили уже в арктической зоне», — привело слова Чуприяна РИА «Новости».

Первый замглавы МЧС добавил, что из-за разлива в ведомстве появилось понимание необходимости новой техники. Специалисты должны иметь возможность качать не только соленую и загрязненную воду, но и нефтепродукты.

Дизельное топливо вылилось в Норильске 29 мая. Тогда произошла резкая просадка опор фундамента в одном из резервуаров хранения на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю». В итоге из хранилища вылилось около 21 тысячи тонн топлива.

Росприроднадзор оценил экологический ущерб, нанесенный воде и почве в Норильске, в 148 миллиардов рублей. При этом «Норникель» провел свою экспертизу, которая выдала сумму 21,4 миллиарда рублей. Сейчас рассмотрением дела занимается Арбитражный суд Красноярского края.