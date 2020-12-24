Разлив топлива в Норильске назвали самым масштабным в истории
«В истории человечества такого количества топлива жидкого дизельного никогда не вытекало. Мы его ловили уже в арктической зоне», — привело слова Чуприяна РИА «Новости».
Первый замглавы МЧС добавил, что из-за разлива в ведомстве появилось понимание необходимости новой техники. Специалисты должны иметь возможность качать не только соленую и загрязненную воду, но и нефтепродукты.
Дизельное топливо вылилось в Норильске 29 мая. Тогда произошла резкая просадка опор фундамента в одном из резервуаров хранения на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю». В итоге из хранилища вылилось около 21 тысячи тонн топлива.
Росприроднадзор оценил экологический ущерб, нанесенный воде и почве в Норильске, в 148 миллиардов рублей. При этом «Норникель» провел свою экспертизу, которая выдала сумму 21,4 миллиарда рублей. Сейчас рассмотрением дела занимается Арбитражный суд Красноярского края.