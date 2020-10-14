Ростехнадзор назвал четыре версии аварии на ТЭЦ в Норильске

Ростехнадзор во время расследования случившегося на ТЭЦ-3 в Норильске рассматривает четыре версии. Такое заявление сделал руководитель Енисейского управления ведомства Андрей Ходосевич.

Первая — это недостатки проектирования, которые привели к неправильному распределению нагрузки на свайный фундамент. Вторая — нарушение во время выполнения строительно-монтажных работ. В результате был создан некачественный свайный фундамент.

Третья возможная причина — климатическое воздействие, четвертая — нарушение правил безопасности во время эксплуатации объекта. Об этом рассказал Ходосевич в Красноярске на выездном совещании Совета Федерации, сообщило РИА «Новости».

Представитель Роспотребнадзор отметил, что пока преждевременно говорить о результатах расследования. Он подчеркнул, что ведомство приняло дополнительные меры для недопущения подобных аварий в будущем.

Представители Совета Федерации 13 октября провели выездное заседание в Норильске и проинспектировали ход работы по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3.

В конце мая в Норильске произошел разлив 21 тысячи тонн топлива. Все случилось из-за того, что один из резервуаров хранения дизельного топлива получил повреждения. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей.