Суд рассмотрит жалобу на приговор Шамсутдинову 21 апреля

Жалобы на приговор солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему сослуживцев в Забайкалье, рассмотрят 21 апреля. Об этом сообщается на сайте Апелляционного военного суда.

Шамсутдинова 21 января приговорили к 24,5 года колонии строгого режима за стрельбу в воинской части, в результате которой погибли восемь человек. Суд также обязал выплатить семьям жертв и пострадавших 9,8 миллиона рублей в качестве компенсации. На приговор подали три жалобы, две направили представители защиты срочника, и еще одна апелляция поступила от адвоката потерпевших.

Шамсутдинов попросил прощения у семей погибших, написав открытое письмо. При этом он заявил, что подвергался издевательствам со стороны сослуживцев. Его адвокат Равиль Тугушев отмечал, что в решении суда есть положительный момент — в том, что его подзащитному удалость избежать пожизненного срока. Но родственники погибших остались недовольны приговором суда, так как считали, что Шамсутдинов заслуживает более сурового наказания.

Шамсутдинов 25 октября 2019 года устроил стрельбу в воинской части, расположенной в ЗАТО Горный в Забайкалье. Восемь военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. Шамсутдинов заявлял, что расстрелял сослуживцев из-за дедовщины и что ему угрожали изнасилованием. Воинская часть после проверки была расформирована. В декабре 2019 года Шамсутдинов и еще несколько срочников были признаны потерпевшими по статье о неуставных отношениях, для этого завели отдельное уголовное дело: в издевательствах над солдатами воинской части обвинили срочника Руслана Мухатова.