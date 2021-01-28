Адвокат срочника Шамсутдинова обжаловал приговор

По данным сайта, апелляционная жалоба поступила от адвоката в четверг, 28 января.

На прошлой неделе суд приговорил Рамиля Шамсутдинова к 24 годам и шести месяцам колонии строгого режима. Осенью 2019 года он расстрелял сослуживцев в войсковой части в Забайкалье. Тогда погибли восемь человек.

Сам осужденный во всем сознался. Он также заявил, что сослуживцы над ним издевались. Позже солдат-срочник написал открытое письмо, где попросил прощения у семей погибших.

Адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев в беседе с «360» признался, что в решении суда есть положительный момент: его подзащитный избежал пожизненного срока. Ранее юрист уже делал заявление о намерении обжаловать принятое решение. При этом защитник подчеркнул, что Шамсутдинов имеет право на условно-досрочное освобождение, а также на смягчение наказания при положительном поведении.