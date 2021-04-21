Суд отменил решение о приостановке строительства на космодроме Восточный

Апелляционный суд отменил решение о приостановке строительных работ на стартовом комплексе «Ангара». За нарушение порядка строительства компания «Казань» получила штраф в размере 100 тысяч рублей.

Решение о заморозке на 90 дней строительства на стартовом комплексе было вынесено Амурским областным судом 9 марта. Иск против ПСО «Казань» выдвинул 119-й отдел государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России.

«Шестой арбитражный апелляционный суд изменил решение Арбитражного суда Амурской области от 9 марта 2021 года о приостановке строительных работ по объекту „Строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса ‚‚Ангара‘. Площадка 1А‘ — АО ‚ПСО ‚Казань‘“. Судом апелляционной инстанции назначен штраф в размере 100 тысяч рублей», — сообщили в Роскосмосе.

Строительная организация «Казань» совместно с дирекцией космодрома Восточный подготовила график устранения замечаний Минобороны и согласовала с Роскосмосом.

В 2019 году началось строительство второй очереди космодрома Восточный. Работы выполняет ПСО «Казань». Первый пуск ракеты «Ангара» с пилотируемым кораблем «Орел» запланирован на 15 декабря 2023 года.