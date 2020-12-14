Минобороны показало запуск ракеты «Ангара-А5»

В понедельник, 14 декабря, произошел второй испытательный запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Видео от Министерства обороны показала «Звезда».

Запуск произошел в 08:50 по московскому времени с Государственного испытательного космодрома «Плесецк» в Архангельской области. Это второй испытательный пуск ракеты «Ангара-А5», первый был произведен шесть лет назад.

«Через 12 минут 28 секунд после старта, орбитальный блок в составе разгонного блока „Бриз-М“ и грузо-весового макета космического аппарата отделился от третьей ступени носителя. Дальнейшее его выведение на целевую орбиту осуществляется за счет работы двигательной установки разгонного блока „Бриз-М“» — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ракеты-носители «Ангара» отличаются сравнительной экологической безопасностью. При их производстве не используются агрессивные и токсичные компоненты топлива. Это позволяет существенно повысить показатели экологической безопасности как прилегающих к стартовому комплексу районам, так и на территории падения отработавших ступеней.