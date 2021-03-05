Суд приостановил стройку комплекса для «Ангары» на космодроме Восточный
Амурский областной суд по иску Минобороны постановил заморозить на 90 суток строительство стартового комплекса для ракеты «Ангара» на космодроме Восточный. Об этом говорится в решении суда.
Иск против ПСО «Казань» выдвинул 119-й отдел государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России. Мерой наказания стала приостановка работ на срок до 90 суток. Из материалов дела известно, что стройка будет заморожена из-за нарушений порядка строительства, которое предусматривает часть ч. 3 ст. 9.5 КоАП, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу ПСО «Казань».
«Что касается судебного разбирательства, стоит обратить внимание, что прежде всего речь идет о несвоевременно поданных документах. Из-за пандемии мы не смогли вовремя получить необходимую документацию от поставщиков. Но прилагаем все усилия, чтобы в кратчайшие сроки решить эту проблему», — добавили в пресс-службе.
Также по информации пресс-службы, «строительство стартового стола для «Ангары» продолжается, а решение суда будет обжаловано.
Злоумышленники увели оборудование с площадки космодрома Байконур 2 марта, откуда стартовала ракета-носитель «Энергия» с «Бураном». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Это оператор, который входит в Роскосмос.