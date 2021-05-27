Суд отменил оправдательный приговор врачам по делу о смерти младенца в Калининграде

Апелляционный суд отменил оправдательный приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елены Белой. Их обвиняли в убийстве новорожденного младенца.

«Суд отменил приговор Калининградского областного суда и отправил дело на новое рассмотрение», — сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

По версии следствия, в 2018 году в калининградском роддоме женщина родила ребенка на раннем сроке беременности. Он весил всего 700 граммов. Обвинение считает, что и. о. главврача роддома Белая решила убить новорожденного ради статистики. Для совершения преступления она позвала анестезиолога-реаниматолога Сушкевич, которая приехала в больницу через несколько часов после рождения ребенка и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, от чего он и скончался.

В декабре прошлого года суд присяжных оправдал женщин. Судьям не хватило доказательств со стороны обвинения, что ребенку сделали укол сульфатом магния.

На сторону врачей встал президент Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль. Он надеялся, что следователи и прокуратура не будут выступать против оправдательного приговора.

Обжаловать оправдательный приговор решила прокуратура. В СК РИА «Новости» заявили, что на оправдание врачей присяжными могли повлиять эмоциональные оценки над юридически установленными фактами и выводами экспертов.

После оправдательного приговора Сушкевич вернулась на работу в перинатальный центр, Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4.