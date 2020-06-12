Рошаль рассказал Путину о «деле Калининградских врачей»

«Я должен выполнить просьбу врачебного сообщества», — заявил Рошаль обращаясь к президенту. Он отметил, что это похоже на послевоенное «дело врачей», когда медиков начали преследовать. По словам Рошаля, такого не было в России с 1953 года.

Он заявил, что готов выступить в суде на стороне защиты. Сам история вызвала общественный резонанс. За Белую и Сушкевич вступились представители медицинского сообщества со всей страны, а также родители малышей, которых спасли врачи.

В ноябре 2018 года в роддоме Калининграда умер недоношенный ребенок весом менее 700 граммов. По версии следствия, и. о. главного врача Елена Белая, понимая, что ребенок в таком состоянии не выживет, приказала ввести ребенку большую долю лекарства.

Это сделала врач неонатолог Элина Сушкевич. После этого в документах они написали, что плод умер в утробе матери. Следователи завели против них уголовное дело по статье убийство малолетнего. Оба медика сейчас находятся под домашним арестом.

Однако многие специалисты отметили, что недоношенные дети в таком состоянии не выживают. По состоянию здоровья младенца сравнивали с онкологическим больным, чья болезнь прогрессировала до четвертой стадии, а значит он уже был обречен. Кроме того, у матери малыша это была уже третья беременность. Остальные заканчивались выкидышами. Когда она забеременела в третий раз, то не обращалась к врачам за наблюдением.