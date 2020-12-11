Оправданный по делу о смерти младенца калининградский врач вернулся к работе

Накануне присяжные вынесли оправдательный вердикт Белой и анестезиологу-реаниматологу областного перинатального центра Элине Сушкевич. Их обвиняли в убийстве недоношенного младенца в ноябре 2018 года. Это разбирательство было очень резонансным и получило в СМИ название «дело калининградских врачей».

Расследование вел центральный аппарат СК России. По версии следствия, по приказу Белой Сушкевич ввела ребенку, который родился раньше срока, смертельную дозу сульфата магния. Было предположение, что летальный укол сделали, чтобы не ухудшать статистику. Она якобы могла помешать Белой получить должность главного врача.

Во время следствия женщины находились под домашним арестом. Присяжные решили, что врачи непричастны к смерти младенца. Белую и Сушкевич поддерживали представители медицинского сообщества со всей страны и родители спасенных ими детей.