Присяжные оправдали калининградских врачей по громкому делу о смерти младенца

Коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич, которых обвиняли в смерти недоношенного младенца в 2018 году. Об этом сообщил областной суд, пишет РИА «Новости».

Медиков обвиняли в убийстве недоношенного младенца. Он родился на сроке 23-24 недели два года назад. Следствие считает, что по приказу экс-главы роддома № 4 Елены Белой врач-неонатолог регионального перинатального центра Сушкевич ввела ребенку смертельную дозу сульфата магния.

Это якобы было сделано с целью не допустить ухудшения статистики, что могло негативно повлиять на дальнейшее назначение Белой на должность главного врача.

Действия медиков квалифицировали по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего), также Белой инкриминируется превышение должностных полномочий по статье 286 УК РФ. Они были задержаны и находились под домашним арестом.

Следствие по уголовному делу завершилось 20 ноября. Судья предложил присяжным семь вопросов, на которые они должны были ответить «да, доказано» или «нет, не доказано» (обвинение — прим. ред.), решить, в пользу какой версии говорят те или иные доказательства. Они приняли решение о том, что женщины не виновны в сметри младенца.