Ефремов перевел деньги родным погибшего в ДТП Захарова

«Я прошу приобщить к материалам дела копию подтверждения почтовых переводов брату Захарова, его сыновьям и вдове Маргарите в счет компенсации морального вреда. По 200 тысяч рублей каждому. Перевод сделал от имени Ефремова мой помощник, так как самому Ефремову это запрещено», — приводит агентство слова Пашаева.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил, что это профанация, так как «получение денег от третьего лица может иметь признаки необоснованного обогащения». Ефремов в суде подтвердил, что эти деньги перевели от его имени.

Во время судебного заседания 21 августа Михаил Ефремов заявил, что отказывается от услуг Пашаева и его партнера. Актер отметил, что планирует «нанять других адвокатов — посильнее».

Пьяный Ефремов 8 июня на своем внедорожнике на полном ходу врезался в фургон курьера Сергея Захарова. От полученных травм водитель грузовика умер в больнице. Актера отправили под домашний арест. Его могут отправить за решетку на срок до 12 лет.