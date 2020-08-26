Добровинский объявил о «каскаде доказательств» нахождения Ефремова за рулем во время ДТП

Адвокат курьера Сергея Захарова прокомментировал версию про отсутствие Ефремова за рулем во время аварии. Александр Добровинский уверен, что на водительском сиденье был именно актер.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский сообщил, что у него против Михаила Ефремова есть множество доказательств его вины, сообщает «Москва 24». Добровинский также заявил, что у него нет сомнений, что за рулем сидел именно актер.

Этот каскад доказательств, очень разных, говорит о том, что Михаил Ефремов был за рулем. Ни у меня, ни у гособвинителей нет в этом никаких сомнений Александр Добровинский.

Помимо прочего, Добровинский подчеркнул, что в данном деле не будет политического подтекста. Ни творчество, ни биография Ефремова никак не повлияют на исход.

Ранее Александр Добровинский сообщил, что на ближайшем заседании раскроет подробности «сверхнужной» информации, которая недавно попала в распоряжение юриста.

Накануне Михаил Ефремов отказался от своего адвоката Эльмана Пашаева, но через несколько дней вновь заключил с ним договор. Добровинский считает, что эти действия направлены лишь на затягивание процесса.