Студентов и аспирантов медвузов привлекут к борьбе с коронавирусом

Студентов-медиков и аспирантов привлекут к оказанию медицинской помощи больным COVID-19. Такое поручение Минздраву дал президент.

Администрация президента сформировала список поручений по итогам встречи с полномочными представителями президента в федеральных округах, которая проходила 30 марта 2020 года. Среди прочего там есть поручения Минздраву помочь с привлечением медиков к борьбе с коронавирусом.

«[Поручение] организовать работу по привлечению медицинскими организациями профессорско-преподавательского состава, аспирантов, ординаторов, докторантов, студентов медицинских образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования и научных организаций к оказанию медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — говорится в поручении президента.

Привлеченным специалистам будут выплачивать компенсацию за работу во вредных или опасных условиях.

Кроме того, Путин поручил укомплектовать больницы, в том числе за счет перепрофилирования врачей и привлечения специалистов в области информационно­-коммуникационных технологий.

Доложить о результатах Минздрав должен до 15 апреля, а потом каждую неделю представлять актуальные данные.

Ранее Владимир Путин предложил установить всем медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, дополнительные выплаты. Для врачей доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала — 50 тысяч, а для младшего — 25 тысяч.