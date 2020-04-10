Российских врачей захотели отправить в отпуск после пандемии

Медицинскому персоналу, который сейчас занят лечением коронавирусных больных, предложили дать дополнительный оплачиваемый отпуск. Отправить врачей отдыхать хотят после окончания пандемии.

Инициатива принадлежит депутату Госдумы Ивану Сухареву, сообщил сайт RT. Он уже направил письмо со своим предложением главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.

Отпуск мог бы стать еще одной мерой поддержки специалистам, которые оказывают помощь больным COVID-19. Дополнительное время для отдыха им следует предоставить после того, как закончится действие особых мер, введенных в стране из-за ситуации с коронавирусом.

Сухарев заметил, что отпустить врачей надо на 28 дней.

Медработники, работающие с инфицированными коронавирусом, получат дополнительные выплаты уже в апреле. Надбавки им полагаются за особые условия труда и повышенную нагрузку.

По последним данным, в России выявили больше 10 тысяч случаев заражения новым коронавирусом. Врачи выписали из больниц уже 698 пациентов — людям удалось полностью выздороветь. 76 человек скончались. В Роспотребнадзоре напомнили, что ношение медицинской маски является одним из средств профилактики распространения коронавируса.