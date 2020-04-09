Врачам скорой помощи в Раменском подарили продукты и бытовую технику

С каждым днем желающих поддержать врачей, которые находятся на пике борьбы к Covid-19, становится все больше. В Раменском предприниматели вместе с администрацией города привезли подарки сотрудникам скорой помощи.

Источник фото: телеканал «360»

Микроволновки, чайники, кофе, конфеты, печенье и еще десяток коробок с разными продуктами и бытовой техникой. Этот добрый жест от местных производителей просто обязан поднять настроение и боевой дух врачам скорой помощи — а ведь это целых 400 человек.

«Люди работают на износ. Можно сказать, живут на подстанции скорой помощи. Ходим домой только переодеться, помыться, поспать и сразу же назад», — рассказывает заведующий Раменской подстанции скорой помощи Николай Суслов.

Источник фото: телеканал «360»

Как они себя сами называют, «первое звено» — ведь именно сотрудники скорой помощи первыми заходят в квартиру к больному. Еще не зная, что покажет тест на коронавирус.

«Конечно, люди как-то беспокоятся, волнуются. Это новый вирус, мало изученный. Но все равно мы едем, мы должны это делать», — говорит Николай.

Источник фото: телеканал «360»

В ближайшее время подарки развезут по всем станциям скорой помощи в округе. Попробуют облегчить жизнь и диспетчерам. На своем рабочем месте они проводят 24 часа в день. Устает спина и болят ноги.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы сейчас закупим кресла в скорую помощь, их привезем сегодня. Для того, чтобы те, кто дежурит, хотя бы с этой проблемой уже смогли побороться», — сказал глава Раменского г. о. Виктор Неволин.