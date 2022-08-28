Стоянку с многомиллионными спорткарами блогеров сняли с высоты птичьего полета

Элитные машины участников «автопробега мажоров» доставили на штрафстоянку. В распоряжении «360» оказались кадры с места.

На ролике, снятом с воздуха, видно как на парковку подъезжают очередные эвакуаторы. На стоянке уже разместили несколько десятков дорогих спорткаров, владельцы которых планировали устроить несанкционированные гонки в центре Москвы.

В воскресенье днем в столице собрались владельцы дорогих спорткаров. Компания из 200 человек планировала устроить пробег «богатых и успешных», но их планы нарушили полицейские.

Стражи правопорядка задержали организатора мероприятия — им оказался криптоблогер Алексей Хитров. Автомобили участников эвакуировали на стоянку. Среди машин оказались Lamborghini, Rolls-Royce Phantom, Ferrari, Mercedes-Benz G63 Brabus и другие премиальные марки.

Поведение молодых людей осудил сенатор Владимир Джабаров. Он напомнил, что российские военнослужащие проводят спецоперацию на Украине, а задержанных «мажоров» предложил отправить для работы санитарами в военных госпиталях.