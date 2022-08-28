Участников несанкционированного автопробега на роскошных авто в Москве задержали. Его организовал криптоблогер

В Москве задержали участников несанкционированного автопробега на Lamborghini, Ferrari и других дорогих авто. Видео с места происшествия поделился Telegram-канал Shot.

По данным Shot, криптоблогер Алексей Хитров собрал для этого автопробега компанию из 200 человек, вот только в столице несанкционированные заезды запрещены. Всех перепутавших средства передвижения с роскошью повезли кататься на автозаках, итальянские спорткары отогнали на стоянку.

На это неотвратимое задержание продавались билеты — от 36 тысяч до 270 тысяч рублей. Предполагалось, что за самую большую цену любители блестящих машин окажутся потом в пятизвездочном отеле, а не в полиции.

О готовящемся мероприятии полиции было известно заранее, так что они встречали сегодня этих автолюбителей во всеоружии, в рядах полиции было проведено усиление.

В интернете опубликовали видео с «борцом» из Дагестана, который частично вылез из окна едущей машины, чтобы сделать селфи на телефон. В Сети отчаянного парня уже в шутку прозвали номинантом на премию Дарвина.