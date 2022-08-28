Участников несанкционированного автопробега на роскошных авто в Москве задержали. Его организовал криптоблогер
СМИ: несанкционированный заезд на Lamborghini в Москве закончился массовыми задержаниями
В Москве задержали участников несанкционированного автопробега на Lamborghini, Ferrari и других дорогих авто. Видео с места происшествия поделился Telegram-канал Shot.
По данным Shot, криптоблогер Алексей Хитров собрал для этого автопробега компанию из 200 человек, вот только в столице несанкционированные заезды запрещены. Всех перепутавших средства передвижения с роскошью повезли кататься на автозаках, итальянские спорткары отогнали на стоянку.
На это неотвратимое задержание продавались билеты — от 36 тысяч до 270 тысяч рублей. Предполагалось, что за самую большую цену любители блестящих машин окажутся потом в пятизвездочном отеле, а не в полиции.
О готовящемся мероприятии полиции было известно заранее, так что они встречали сегодня этих автолюбителей во всеоружии, в рядах полиции было проведено усиление.
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