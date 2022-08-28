Участников «автопробега мажоров» предложили отправить на Украину

Организаторов «автопробега мажоров» следует привлечь к тыловым хозяйственным работам специальной военной операции на Украине. Такое заявление сделал первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров в Telegram-канале.

«Идет специальная военная операция на Украине. Регионы оказывают гуманитарную помощь народу Донбасса, вчерашние мальчишки — воины, совершают геройские поступки, иногда ценой собственной жизни. А московские мажоры на сверхдорогих автомобилях планировали устроить „пробег“ по столице. Позор!» — написал сенатор.

По его словам, предотвращение несанкционированного непотребства на дорогах столицы — это полдела, теперь надо обдумать наказание для скучающих мажоров. Он предложил отправить их на помощь армии, но не воевать (так как не потянут), а на хозяйственные работы или санитарами в военных госпиталях. Джабаров предположил, что тогда у них, возможно, будет исправлена дефективность мозга.

По данным СМИ, организатором несостоявшегося пробега оказался криптоблогер Алексей Хитров. Чтобы принять участие в акции, нужно было купить билет. Их продавали по цене от 36 тысяч до 270 тысяч рублей.

В несанкционированном автопробеге «богатых и успешных» по центру Москвы должны были принять участие более 170 элитных машин, сообщили в правоохранительных органах. Водителей автомобилей сейчас проверяют на предмет алкогольного и наркотического опьянения.