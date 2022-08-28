В несанкционированном автопробеге «богатых и успешных» по центру Москвы должны были принять участие более 170 элитных машин, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его информации, водителей автомобилей сейчас проверяют на предмет алкогольного и наркотического опьянения.

Источник агентства уточнил, что проверки коснулись и машин — специалисты выясняют, нет ли в их конструкции незарегистрированных технических изменений.

«Среди них Lamborghini, Rolls-Royce Phantom, Ferrari, Mercedes-Benz G63 Brabus, Porsche, Hummer H1, Сhevrolet Covette C8, Audi RS5, Bentley Continental GT II», — рассказал источник ТАСС.

В воскресенье днем столичные полицейские сообщили, что не допустили проведения несогласованного мероприятия в центре города.

«Правонарушители будут задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для привлечения к установленной законом ответственности», — заявили в пресс-службе МВД по Москве.

По данным СМИ, организатором несостоявшегося пробега оказался криптоблогер Алексей Хитров. Чтобы принять участие в акции, нужно было купить билет. Их продавали по цене от 36 тысяч до 270 тысяч рублей.