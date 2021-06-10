Стихийный мемориал появился на месте убийства приставов в Сочи

Жители Сочи несут цветы к месту расстрела двух судебных приставов в Адлерском районе. На улице Просвещения появился стихийный мемориал, рассказали в городской администрации.

Альберт Агозян и Андроник Матевосян погибли 9 июня. Их застрелил из ружья местный житель, который протестовал против сноса незаконных построек.

Одними из первых к месту трагедии возложили цветы жители соседних улиц и представители армянской диаспоры Сочи. Память погибших почтили минутой молчания. Священник армянской апостольской церкви отслужил панихиду.

После стрельбы СК возбудил уголовные дела о посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие, и о покушении на убийство двух и более лиц. Подозреваемый в двойном убийстве был задержан. На допросе мужчина признал вину. Суд арестовал его на два месяца. Сейчас он находится в СИЗО.

После убийства стрелок заявил, что он хотел зарегистрировать принадлежавшую ему землю, но власти не давали это сделать. Покидать эту территорию он не хотел, потому что считает постройки на улице Просвещения своим имуществом, которое не хочет никому отдавать.