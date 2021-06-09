Подозреваемый в убийстве приставов в Адлере признал вину

Житель Адлера Вартан Кочьян, которого задержали по подозрению в расстреле двух судебных приставов, признался в их убийстве. Следователи готовятся предъявить мужчине обвинение.

После задержания Кочьяна допросили. Свою вину он полностью признал во время допроса, сообщили в пресс-службе СК РФ по Краснодарскому краю.

«В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений и направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

Мужчине инкриминируют посягательство на лиц, осуществляющих правосудие, и покушение на убийство двух и более лиц.

Кочьян начал стрелять по приставам днем 9 июня, когда те приехали к дому на улице Просвещения с исполнительным листом о сносе самовольных построек. Мужчина потребовал покинуть его территорию и открыл огонь из охотничьего ружья.

Приставы от полученных ранений скончались на месте. Жизнь третьего пострадавшего, которого привлекли к процессу сноса, вне опасности.

После стрельбы Кочьян заявил, что пытался зарегистрировать постройку, но ему не давали.