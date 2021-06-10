Жителя Адлера отправили в СИЗО за убийство приставов

Жителя Адлера Вартана Кочьяна, которого обвинили в убийстве двух судебных приставов, арестовали на два месяца. Мужчина на допросе признал свою вину.

Утром 9 июня к Кочьяну приехали судебные приставы с постановлением о сносе принадлежащего ему здания на улице Просвещения. По версии следствия, 61-летний мужчина взял охотничье ружье и открыл огонь. Он застрелил двух приставов на месте, после чего его задержали, сообщали в СК. Кочьяну инкриминируют посягательство на лиц, осуществляющих правосудие, и покушение на убийство двух и более лиц.

Сразу после произошедшего подозреваемый рассказал, что не жалеет о содеянном. По его словам, ему не давали оформлять эту землю, на которой находятся постройки, а сам он никому ничего не отдаст.

Сосед Кочьяна в беседе с «360» заявил, что мужчина был против уничтожения построек, так как это был для всех дополнительный источник дохода, а еще у него были документы об идущих разбирательствах и о том, что суд якобы не выносил решения о сносе.