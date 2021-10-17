Причиной смерти россиян в Албании могло стать отравление хлором

Четверо россиян могли погибнуть в Албании из-за хлора в бассейне. Сотрудник отеля рассказал, что перед гибелью туристы хотели поплавать, а перед этим бассейн был закрыт на обработку.

Такую версию озвучил источник местного издания Albanian daily News. По его словам, туристы попросили сотрудника отеля пустить их поплавать в бассейне при гостинице, который был закрыт.

В минувшую пятницу бассейн чистили с хлором, уточнил источник. По его мнению, при обработке могли использовать слишком много этого вещества и это привело к гибели туристов. Пока это основная версия правоохранителей, добавил собеседник издания.

Ранее местные СМИ сообщали, что причиной смерти туристов стала асфиксия. Официально эти данные подтверждены не были.

Посольство РФ в Албании сегодня подтвердило гибель туристов. В дипмиссии уточнили, что в отеле погибли Наталья Буренкова, Сергей Буренков, Екатерина Буренкова и Никита Белоусов. В настоящее время решается вопрос об отправке их тел в Россию.

Консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с правоохранителями и выясняет обстоятельства смерти россиян.