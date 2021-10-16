Опубликовано видео с места гибели российских туристов в Албании

Новостной портал Euronews Albania опубликовал видео с места гибели российских туристов в Албании. Запись была размещена на YouTube-канале портала.

На кадрах можно увидеть, как полиция приезжает к отелю, где нашли тела погибших россиян.

О смерти четырех туристов из России стало известно в субботу, 16 октября. Погибшие отдыхали в отеле деревни Керрет административного округа Кавая. Причиной смерти россиян в отеле «Глория», по предварительной версии, стала асфиксия.

Правоохранители пояснили, что постояльцы отеля очень долго находились в сауне. Их нашел администратор. Консульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности случившегося.

Погибшие российские туристы оказались одной семьей. Были найдены тела мужа с женой и их дочери с женихом. Погибшие 15 октября в Албании российские туристы оказались одной семьей. Были найдены тела мужа с женой и их дочери с женихом