Названа причина смерти российских туристов в отеле Албании
Полиция Албании назвала официальную причину смерти россиян в отеле
Причиной смерти четырех россиян в отеле «Глория» в албанском городе Керрет стала асфиксия. Об этом со ссылкой на заявление полиции сообщило издание Albanian Daily News.
Правоохранители пояснили, что постояльцы отеля очень долго находились в сауне. Их нашел администратор, который несколько раз звонками предупреждал, что заказанные напитки и фрукты готовы.
В своих показаниях сотрудник отеля пояснил, что когда гости не отреагировали на несколько предупреждений, он отправился в сауну, где увидел их без сознания.
«Когда я вошел, один лежал на шезлонге, двое — на скамейке, а последний сидел на бортике, опустив ноги в бассейн», — рассказал администратор.
Представители полиции отметили, что пока не известно, работала ли в сауне вентиляция и были ли погибшие россияне в состоянии алкогольного опьянения. В данный момент правоохранители допрашивают других постояльцев гостиницы и персонал.
СМИ выяснили, что в отеле Албании погибли супруги Наталья и Сергей Буренковы 58 и 60 лет, а также их дочь Екатерина Буренкова 31 года и ее муж Никита Белоусов 37 лет.
РИА «Новости» сообщило, что консульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности случившегося.