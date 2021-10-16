Названа причина смерти российских туристов в отеле Албании

Причиной смерти четырех россиян в отеле «Глория» в албанском городе Керрет стала асфиксия. Об этом со ссылкой на заявление полиции сообщило издание Albanian Daily News.

Правоохранители пояснили, что постояльцы отеля очень долго находились в сауне. Их нашел администратор, который несколько раз звонками предупреждал, что заказанные напитки и фрукты готовы.

В своих показаниях сотрудник отеля пояснил, что когда гости не отреагировали на несколько предупреждений, он отправился в сауну, где увидел их без сознания.

«Когда я вошел, один лежал на шезлонге, двое — на скамейке, а последний сидел на бортике, опустив ноги в бассейн», — рассказал администратор.

Представители полиции отметили, что пока не известно, работала ли в сауне вентиляция и были ли погибшие россияне в состоянии алкогольного опьянения. В данный момент правоохранители допрашивают других постояльцев гостиницы и персонал.

СМИ выяснили, что в отеле Албании погибли супруги Наталья и Сергей Буренковы 58 и 60 лет, а также их дочь Екатерина Буренкова 31 года и ее муж Никита Белоусов 37 лет.

РИА «Новости» сообщило, что консульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности случившегося.