Смерть четырех россиян в отеле в Албании подтвердили в посольстве

Посольство России в Албании подтвердило гибель четырех российских туристов в отеле в районе города Кавая. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале дипмиссии.

Уточняется, что на отдыхе погибли Наталия Буренкова, Сергей Буренков, Екатерина Буренкова и Никита Белоусов.

«Консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего», — подчеркнули дипломаты.

В посольстве также выразили надежду, что албанская сторона проведет тщательное расследование смерти туристов. Родственников погибших уже проинформировали о случившемся. Сейчас решается вопрос о репатриации тел в Россию.

Ранее стало известно, что погибшие были членами одной семьи. По неизвестной пока причине в отеле «Глория» умерли муж, жена, их дочь и ее жених. По предварительной версии, они могли умереть от асфиксии. По информации местных правоохранителей, в день смерти туристы долгое время были в сауне. Их трупы нашел администратор отеля.