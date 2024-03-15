Общество 15 марта 2024, 13:05 Стас Михайлов спел на избирательном участке в Омске Певец Стас Михайлов проголосовал и выступил на избирательном участке в Омске РИА «Новости»

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Певец Стас Михайлов проголосовал на выборах президента России, а после спел на избирательном участке в Омске. Об этом сообщил Telegram-канал кремлевского пула РИА «Новости».

Знаменитый артист спел вместе с местным музыкальным коллективом. Михайлов порадовал собравшихся композицией «Все для тебя».

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Певица Зара уже проголосовала на выборах президента России в Петербурге. Она посчитала своим долгом показать хороший пример сыновьям.

Певица Валерия, в свою очередь, также призвала принять участие в выборах президента. Она добавила, что система голосования теперь стала намного удобнее.

Выборы главы государства начались в пятницу, 15 марта. Они будут идти три дня — с 15 по 17 марта. При этом у 29 регионов есть возможность голосовать дистанционно.