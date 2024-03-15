Общество 15 марта 2024, 10:11 «Все нормально». Старт выборов президента России оценили в ЦИК Глава ЦИК Памфилова заявила, что выборы президента стартовали нормально РИА «Новости»

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Выборы президента России стартовали в пятницу, 15 марта, все проходит спокойно и по плану. Об этом на брифинге заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«По всей стране сегодня началось голосование, все идет нормально. Наш основной принцип — открытость и прозрачность всех процессов», — отметила она.

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По ее словам, всего по стране для работы на выборах аккредитовали порядка 13 тысяч представителей СМИ без учета зарубежных.

«Всего на участках 333 599 наблюдателей от партий, кандидатов и общественников. Желаем им терпения, настойчивости и объективного наблюдения. Мы в этом заинтересованы», — сказала глава ЦИК.

Ранее Памфилова отметила, что впервые выборы президента в России проходят в столь токсичной и непростой международной обстановке. Она отметила, что на сайт ЦИК уже совершили порядка 12 миллионов хакерских атак, и не исключила провокаций во время выборной процедуры.