Знаменитости 15 марта 2024, 12:50 «Голосуйте, друзья». Певица Валерия призвала принять участие в выборах президента Певица Валерия призвала проголосовать на выборах президента России Elena Mayorova / Global Look Press

Читать 360tv в

Певица Валерия напомнила, что проголосовать на выборах президента России можно в один из трех дней с 15 по 17 марта. Соответствующее видео она выложила в своем Telegram-канале.

Артистка уточнила, что проголосовать за президента можно с 15 по 17 марта, а не только в один день, как это было раньше. Кроме того, она добавила, что система голосования стала удобнее.

Реклама

«Теперь даже необязательно приходить на избирательный участок, ведь можно проголосовать дистанционно и выразить свою волю. Голосуйте, друзья», — заявила Валерия.

Ранее певица Зара проголосовала на выборах президента России в Санкт-Петербурге. Исполнительница выразила надежду, что ее действия послужат образцом для ее детей в будущем.