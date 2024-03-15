15 марта 2024, 12:50
«Голосуйте, друзья». Певица Валерия призвала принять участие в выборах президента
Певица Валерия призвала проголосовать на выборах президента России
Певица Валерия напомнила, что проголосовать на выборах президента России можно в один из трех дней с 15 по 17 марта. Соответствующее видео она выложила в своем Telegram-канале.
Артистка уточнила, что проголосовать за президента можно с 15 по 17 марта, а не только в один день, как это было раньше. Кроме того, она добавила, что система голосования стала удобнее.
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«Теперь даже необязательно приходить на избирательный участок, ведь можно проголосовать дистанционно и выразить свою волю. Голосуйте, друзья», — заявила Валерия.
Ранее певица Зара проголосовала на выборах президента России в Санкт-Петербурге. Исполнительница выразила надежду, что ее действия послужат образцом для ее детей в будущем.
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Выборы президента — 2024
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