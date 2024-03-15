Общество 15 марта 2024, 10:40 Певица Зара проголосовала в Петербурге Певица Зара проголосовала на выборах президента России в Петербурге РИА «Новости»

Читать 360tv в

Певица Зара отдала свой голос на выборах президента России в Петербурге. Она проголосовала в районе прописки — на Петроградской стороне. Об этом сообщил телеканал РЕН-ТВ.

«Я, как патриот, как человек неравнодушный, очень хочу, чтобы мой голос был учтен. Это моя гражданская позиция, это мой гражданский долг и пример для моих сыновей», — сказала певица.

Реклама

Исполнительница выразила надежду, что ее действия послужат образцом для ее детей в будущем.

Выборы президента России стартовали в пятницу, 15 марта. По словам председателя ЦИК, все проходит спокойно и по плану. Для работы на выборах аккредитовали порядка 13 тысяч представителей СМИ без учета зарубежных.