Стало известно состояние девочки, на которую рухнуло дерево на востоке Москвы

Девочка, на которую накануне упало дерево на востоке Москвы, находится под наблюдением врачей. Ее жизни ничего не угрожает, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

«Жизни ребенка ничего не угрожает, она под наблюдением, все нормально», — сказала омбудсмен РИА «Новости».

ЧП произошло 2 апреля во дворе жилого дома на улице Сторожевая. По данным прокуратуры города, пострадавшей девочке 11 лет. Надзорное ведомство начало проверку. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

За минувшие сутки на Москву обрушилась почти половина месячной нормы осадков. Из-за сильного снегопада в аэропортах отменили около 50 рейсов и ввели «желтый» уровень погодной опасности. В Московской области его продлили до 4 апреля. Аномальные осадки в Центральную Россию принес циклон «Катарина».