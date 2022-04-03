Циклон «Катарина» засыпал Москву снегом

За минувшие сутки в Москве выпало 50% месячной нормы осадков. Снегопады в Центральную Россию принес циклон «Катарина», рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он обратил внимание, что такие снегопады бывают в начале апреля всего один раз за полвека, написало РИА «Новости».

На базовой метеостанции ВДНХ в Москве за минувшие сутки выпало 20 миллиметров осадков, а в центре города, на Балчуге — 22 миллиметра. По словам Тишковца, это составляет 50% всей месячной нормы. Для апреля она составляет 44 миллиметра.

«До рекорда прошедшего дня, который держится в столице с 1972 года, не хватило всего 1,5 миллиметра», — добавил синоптик.

Снегопад в Москве будет продолжаться до 15:00 воскресенья. Потом погода должна улучшиться, но вместе с тем станет холоднее.