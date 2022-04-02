Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку во дворе жилого дома в Москве

Во дворе дома на Сторожевой улице в Москве дерево обрушилось на 11-летнюю девочку. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

О ЧП сообщила прокуратура Москвы. Ведомство начало проверку, чтобы установить все причины и обстоятельства случившегося.

Сегодня в столице продлили «желтый» уровень опасности из-за аномального снегопада. В столичных аэропортах было отменено почти 50 рейсов.

На погоду в Москве в начале апреля будет влиять северо-восточная периферия активного балканского циклона. В связи с этим в городе ожидаются осадки, временами переходящие в мокрый снег.