02 апреля 2022, 20:46
Дерево рухнуло на 11-летнюю девочку во дворе жилого дома в Москве
Прокуратура начала проверку после падения дерева на девочку в Москве
Во дворе дома на Сторожевой улице в Москве дерево обрушилось на 11-летнюю девочку. Ребенку потребовалась медицинская помощь.
О ЧП сообщила прокуратура Москвы. Ведомство начало проверку, чтобы установить все причины и обстоятельства случившегося.
Сегодня в столице продлили «желтый» уровень опасности из-за аномального снегопада. В столичных аэропортах было отменено почти 50 рейсов.
На погоду в Москве в начале апреля будет влиять северо-восточная периферия активного балканского циклона. В связи с этим в городе ожидаются осадки, временами переходящие в мокрый снег.