Аварийные бригады перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды в Подмосковье

В воскресенье в Подмосковье ожидаются снегопад и гололедица. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. На фоне таких погодных условий аварийно-восстановительные службы Подмосковья перешли в режим повышенной готовности, сообщили глава МинЖКХ региона Антон Велиховский.

Особое внимание уделили подготовке мобильного оборудования и техники для подачи коммунальных услуг населению на случай возможных технологических сбоев на объектах ЖКХ.

У специалистов имеются 22 передвижные электростанции, шесть блочно-модульных котельных суммарной мощностью 11 мегаватт и другое оборудование.

К выезду готовы рабочие бригады для проведения аварийных работ. Транспорт оснащен средствами электрогазосварки, подъемными механизмами, грузоподъемностью до 1,2 тонны для работы с тяжелым оборудованием.

Накануне объявленный в регионе «желтый» уровень погодной опасности продлили в Подмосковье до 4 апреля.