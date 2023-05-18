Общество 18 мая 2023, 13:23 Стало известно об улучшении состояния госпитализированного режиссера Панфилова «Известия»: в состоянии режиссера Панфилова есть небольшие улучшения РИА «Новости»

Читать 360tv в

Состояние народного артиста России, кинорежиссера Глеба Панфилова, которого госпитализировали с инсультом и пневмонией, немного улучшилось. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, отрицательной динамики не наблюдается. Панфилов находится в сознании, при этом он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Реклама

Восьмидесятивосьмилетний кинорежиссер попал в реанимацию с геморрагическим инсультом 11 мая. Сначала он находился в Одинцовской областной больнице, затем его перевели в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер позже сообщил об улучшении состояния кинодеятеля. По его словам, с Панфиловым находится рядом сын, которому режиссер пишет записки на бумаге. В беседе «360» Варшавер не подтвердил подключение режиссера к аппарату ИВЛ и выразил надежду, что скоро он вернется к работе в театре.