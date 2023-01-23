Общество 23 января 2023, 19:30 Стало известно о состоянии госпитализированного с гриппом режиссера Михалкова ТАСС: источник сообщил об отсутствии отрицательной динамики в состоянии Михалкова РИА «Новости»

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Госпитализированный в начале января режиссер Никита Михалков продолжает лечение в одной из московских больниц. Врачи не заметили ухудшения в его состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Лечение продолжается. Состояние без отрицательной динамики», — сказал собеседник агентства.

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Ранее у 77-летнего мэтра отечественного кинематографа обнаружили коронавирус. На его фоне у режиссера развилась пневмония. Однако на прошлой неделе врачи отметили улучшение в состоянии Михалкова, и его перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

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Между тем состояние олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова остается неизменным. Фигурист до сих пор подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам матери спортсмена Валентины Костомаровой, за Романа переживают все.

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