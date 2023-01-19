Знаменитости 19 января 2023, 13:23 Никиту Михалкова перевели в обычную палату ТАСС: врачи перевели режиссера Никиту Михалкова в обычную палату после улучшения РИА «Новости»

Читать 360tv в

Состояние госпитализированного режиссера и председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова улучшилось. Врачи приняли решение о его переводе из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Об этом со ссылкой на источник сообщил ТАСС.

Собеседник добавил, что Михалков пока останется в больнице для лечения. Врачи продолжили следить за его состоянием.

Реклама

«Михалкова перевели из реанимации в линейное отделение», — заявил источник.

Реклама

О госпитализации режиссера Никиты Михалкова стало известно 5 января. СМИ сообщили, что врачи диагностировали кинодеятелю коронавирусную инфекцию и развившуюся на ее фоне пневмонию. В пресс-службе режиссера заявили, что речь идет только о форме гриппа. Однако позже заражение коронавирусом у Михалкова подтвердилось.

Сам режиссер в своем Telegram-канале подтвердил, что проходит лечение в больнице, и поблагодарил всех, кто о нем беспокоился. Михалков подчеркнул, что получил огромное количество пожеланий скорейшего выздоровления и понял, что такое настоящая народная любовь.