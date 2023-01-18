Мир 18 января 2023, 01:54 Старейшая жительница планеты умерла во Франции AFP: старейшая жительница планеты Люсиль Рандон скончалась во Франции в возрасте 118 лет Unsplash

Читать 360tv в

Монахиня сестра Андре (Люсиль Рандон) умерла в возрасте 118 лет. Женщина считалась самой старейшей женщиной планеты, сообщило издание Agency France Presse.

Представитель дома престарелых в городе Тулон, где сестра Андре жила с 2009 года, сообщил, что она ушла из жизни во сне. Незадолго до своего 117-летия она смогла победить коронавирус.

Реклама

Рандон родилась во Франции 11 февраля 1904 года. Она была признана старейшей жительницей планеты 26 апреля 2022 года после смерти японки Кане Танаки в возрасте 119 лет. Рандон родилась 11 февраля 1904 года, на свой день рождения в 2019 году получила письмо с личным поздравлением от папы Римского Франциска.

Реклама

В Японии на 120-м году из жизни ушла самая пожилая жительница Земли Канэ Танака. Женщина появилась на свет 2 января 1903 года. На протяжении всей своей жизни она трудилась в семейном магазине.

В 2005 году Танака переехала в дом престарелых. В 103 года ей сделали операцию по удалению раковой опухоли. Среди секретов своего долгожительства японка называла диету, надежду и здоровый сон.