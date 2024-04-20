Общество 20 апреля 2024, 09:58 Стало известно, когда смогут запустить Запорожскую АЭС Представитель ЗАЭС Яшина: станцию смогут запустить при нормализации обстановки РИА «Новости»

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Запорожскую атомную электростанцию смогут запустить после нормализации обстановки и при наличии всех условий. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Мы знаем, как запустить блоки в случае нормализации обстановки. Для этого необходимо выполнение всех условий, обеспечивающих энергетическую безопасность», — рассказала Яшина.

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Но требуется еще и время. Яшина отметила, что существует зависимость от множества внешних факторов.

«В том числе с подключением к сети», — уточнила она.

Вооруженные силы Украины регулярно атакуют Запорожскую АЭС. Боевики наносят удары по станции и объектам ее инфраструктуры, «тем самым создавая угрозу ядерной безопасности». Ранее украинские беспилотники дважды поразили защитный купол шестого энергоблока, частично нарушив целостность оболочки. Но в МАГАТЭ пока отказываются признавать, что станцию обстреливает Украина.