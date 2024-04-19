Мир 19 апреля 2024, 00:16 МАГАТЭ проинформировали о новой попытке атаки БПЛА на учебный центр ЗАЭС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировали о новой попытке удара БПЛА по учебному центру Запорожской атомной электростанции. Об этом сказано в заявлении агентства со ссылкой на слова генерального директора Рафаэля Гросси, передало РИА «Новости».

«МАГАТЭ было проинформировано об очередной попытке атаки с беспилотника на учебный центр <…> ЗАЭС, которая не привела к разрушениям и жертвам», — сказано в материале.

Реклама

В организации отметили, что это уже третий удар по учебному центру за последнее время. Сегодняшний беспилотник нейтрализовали, однако больше никаких подробностей не сообщили.

Ранее в пресс-службе ЗАЭС рассказали, что ВСУ атаковали уникальный тренажерный центр атомной станции. Украинский беспилотник обезвредили над крышей корпуса «Г».

Как отметил официальный представитель генсека НАТО Стефан Дюжаррик, ООН не имеет криминалистических возможностей и мандатов для установки инициатора атак на Запорожскую АЭС. При этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что агентство по атомной энергии не будет скрывать виновников.