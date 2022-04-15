«Убийцу» SWIFT создадут в России

Российские специалисты планируют создать полноценного конкурента SWIFT. Система будет максимально децентрализованной и независимой от регуляторов.

Российские банки отключили от системы SWIFT в марте. Ей на замену может прийти преобразованная система передачи межбанковских сообщений (СПФС) или новая разработка специалистов Центра технологий распределенных реестров СПбГУ. По словам директора центра Дмитрия Шишмакова, созданная система будет максимально децентрализованной и независимой от регуляторов.

«Это главное отличие, так как в иных аналогичных решениях (в том числе существующих с открытым исходным кодом) на сегодняшний день в том или ином виде присутствует регулятор или группа лиц, которая может отключить кого-либо от системы или заблокировать перевод», — процитировала Шишмакова газета «Известия».

Как уточнил директор центра, у новой разработки не будет одного владельца или группы. При этом система будет хранить банковскую тайну между участниками сделки, а также будет гарантировать достоверность данных. Благодаря появлению аналога SWIFT участники мировой банковской системы получат новый инструмент.