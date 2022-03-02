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    02 марта 2022, 15:08

    Евросоюз отключит от SWIFT семь российских банков

    Максим Зинкин

    Европейский союз отключит от международной банковской системы SWIFT семь российских банков, сообщается в официальном журнале ЕС.

    Евросоюз отключит от SWIFT семь российских банков

    В список вошли ВЭБ.РФ, ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк и «Россия».

    Ранее руководство SWIFT сообщило, что ждет подробных юридических инструкций, в которых прописаны все необходимые действия против банковской системы РФ.

    ВТБ заявил ТАСС, что отключение от SWIFT никаким образом не не отразится на обслуживании российских клиентов.

    В конце февраля Евросоюз заявил об отключении ряда банков от SWIFT.

    Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин выступил против решения ЕС, напомнив, что использование односторонних санкций не прописано в международном праве.