Против России введут новый пакет экономических санкций, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. В частности, еще несколько российских банков отключат от международной системы платежей SWIFT. Дипломата процитировал венесуэльский канал VPI.

«Российских банков, которые выйдут из системы SWIFT, станет больше, и в вопросах энергетики мы ищем меры, влияющие на импорт российской нефти», — подчеркнул Боррель.

Он добавил, что уже принято пять пакетов санкций, однако конфликт на Украине «стал более жестоким».

В марте Евросоюз отключил от SWIFT семь банков РФ: ВЭБ.РФ, ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк и «Россия». В середине апреля стало известно о том, что российские специалисты собираются разработать систему, которая станет полноценным конкурентом SWIFT, будет максимально децентрализованной и независимой от регуляторов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предрек системе SWIFT исчезновение по прошествии этого десятилетия.