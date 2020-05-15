Стали известны результаты исследований препарата от коронавируса в России

Российские специалисты провели исследования препарата «Мефлохин» от коронавируса. Тесты доказали хорошую эффективность лекарства.

«Подавляет на 100% цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр», — приводит РИА «Новости» слова главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой.

Цитопатическое действие — это появление дегенеративных изменений в клетках организма. Обычно оно как раз связано с размножением вирусов. Кроме того, специалисты выяснили действие «Мефлохина» при применении до заражения. В этом случае препарат снижал действие вируса на 50-75%. Таким образом, возможно, его можно будет использовать для профилактики.

Скворцова отметила, что сейчас проводятся клинические исследования «Мефлохина», который сравнивают с другими противовирусными препаратами. «Видим определенные преимущества у больных средней тяжести, не менее чем у 70% идет устойчивое последовательное улучшение состояния на этом препарате», — рассказала она.

По словам главы ФМБА, 70% пациентов полностью вылечиваются уже к концу первой недели приема «Мефлохина». Но у 26% людей лекарство приводит к побочным явлениям, например, нарушению сна и перебоев в работе сердца.

«Исследования продолжаются, это, конечно, промежуточные данные, они требуют завершения исследования и очень тщательной обработки статистической», — заключила Скворцова.

Ранее она сообщала, что люди со второй группой крови более подвержены заражению коронавирусом. Среди инфицированных чаще всего встречались пациенты именно с этой группой.