Названа самая уязвимая для коронавируса группа крови

На шансы заболеть COVID-19 влияет несколько факторов, в числе которых оказалась и группа крови. Вероятность заразиться коронавирусом выше у людей с кровью второй группы.

«Превалирующая группа крови у зараженных — это вторая. В большом отрыве от других групп крови. На втором месте — первая и третья. И реже всего редкая группа, четвертая», — заявила глава Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова.

На пресс-конференции по борьбе с коронавирусной инфекцией Скворцова отметила, что связь между группой крови и шансами подхватить коронавирус описана в зарубежной литературе и подтверждена в центрах Федерального медико-биологического агентства.

Ранее главный нефролог Минздрава России Евгений Шилов предупредил, что люди с хроническими болезнями почек являются группой высокого риска заражения коронавирусом и высокой смертности при развитии заболевания COVID-19.

По последним данным, медики в России выявили 262 843 случая COVID-19. С начала пандемии умерли 2418 человек.